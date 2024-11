POL-S: Versuchter Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots) - Ein bislang unbekannter Skoda-Fahrer hat am Freitagmorgen (08.11.2024) die Vorfahrt eines Linienbusses in der Epplestraße missachtet und ist im Anschluss davongefahren, ohne anzuhalten. Ein 42 Jahre alter Busfahrer war gegen 07.45 Uhr in der Epplestraße in Richtung Degerloch unterwegs. Aus der Ohnholdstraße bog ein unbekannter Fahrer mit einem blauen Skoda Fabia nach links in die ...

mehr