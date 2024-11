Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Unfallverursacher gesucht (09.11.2024)

Dornhan (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstagmorgen, 09.11.2024, zw. 09.00 und 12.15 Uhr, einen schwarzen VW Tiguan, der auf dem Netto-Parkplatz in Dornhan geparkt war. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim PR Oberndorf, Tel. 07423 81010, zu melden.

