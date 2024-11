Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. SBK) Tische und Stühle beschädigt (09.11.2024)

Donaueschingen (ots)

In der Nacht vom 08. auf den 09.11.2024 wüteten Vandalen in der Karlstraße in Donaueschingen im Außenbereich des dortigen Eiscafés. Es wurden mehrere Tische, Stühle sowie die Markise beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim PR Donaueschingen, Tel. 0771 837830, zu melden.

