POL-OF: Radler stürzte und verletzte Kind; Wohnungsbrand in der Badstraße: Mann verletzte sich bei Sprung aus Fenster; Kastanien auf vorbeifahrende Autos geworfen: Polizei stellt zwei Jugendliche und mehr

1. Vermisste ist wieder da - Rodgau / Jügesheim

(fg) Die seit Anfang September vermisste 54-Jährige aus Jügesheim ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

2. Radler stürzte und verletzte Kind: Zeugensuche - Offenbach

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen zu einem Unfallgeschehen am Freitagabend in der Herrnstraße, bei dem ein einjähriges Kind leichte Verletzungen davontrug. Der verursachende Radfahrer machte sich in Richtung Frankfurter Straße davon. Die Mutter des verletzten Kindes gab gegenüber der Polizei an, dass sie gegen 18.45 Uhr mit ihrem Sohn die Herrnstraße in Richtung der Frankfurter Straße entlanggelaufen sei. Ihr Sohn sei hierbei alleine wenige Schritte vor ihr gelaufen. Als dieser sich seitlich in Richtung der Mitte der Herrnstraße bewegt hätte, sei plötzlich ein Radfahrer von hinten angefahren gekommen, welcher sodann stark gebremst hätte, sodass er über den Lenker auf das Kind gefallen sei. Hierdurch sei das Kind zu Boden gestürzt und habe sich eine Beule zugezogen. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und kurze Haare. Er war mit einem auffallend blauen Bike unterwegs und trug ein dunkles T-Shirt sowie eine lange Hose. Das Kind kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Zeugenhinweise bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe.

3. Wer hat den BMW geklaut? - Offenbach/Musikerviertel

(cb) Wer hat den grauen BMW geklaut? Diese und andere Fragen stellen sich die Ermittler des Fachkommissariats in Offenbach. Sie suchen auf diesem Weg Zeugen, welche Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl, welcher sich zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 2.45 Uhr, in der Humboldtstraße (30er Hausnummern) ereignet hat. Die unbekannten Täter entwendeten den am Straßenrand geparkten grauen Wagen mit OF-Kennzeichen und flüchteten anschließend. Zeugen wenden sich bitte an die Kripohotline 069 8098-1234.

4. Wohnungsbrand in der Badstraße: Mann verletzte sich bei Sprung aus Fenster - Obertshausen

(fg) Im Zuge eines Brandes am Sonntagabend in einer Wohnung in der Badstraße verletzte sich der Anwohner beim Sprung aus dem Fenster leicht an der Hand; weitere Personen, die in dem Mehrparteienhaus leben, wurden nicht verletzt. Die Polizei und die Rettungsleitstelle wurden kurz nach 19 Uhr über den Brand informiert, weshalb sich die Einsatzkräfte umgehend auf den Weg machten. Das Feuer, welches sich auf das Mobiliar in der betreffenden Wohnung ausbreitete, konnte zeitnah gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der Brand fahrlässig verursacht worden sein, weshalb die Wohnung mit einem polizeilichen Siegel versehen wurde. Beamtinnen und Beamte des Fachkommissariats 11 sind nun mit den Brandermittlungen betraut. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die anderen Wohnungen des Hauses blieben unbeschädigt und können auch weiterhin genutzt werden. Die Ermittlungen dauern an.

5. Kastanien auf vorbeifahrende Autos geworfen: Polizei stellt zwei Jugendliche - Mühlheim am Main

(fg) Sie sollen sich am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf dem Fußgängerweg der Bahnunterführung in der Lämmerspieler Straße aufgehalten und Kastanien auf vorbeifahrende Autos geworfen haben; die Windschutzscheibe von mindestens einem Wagen sei getroffen worden. Im Zuge der Fahndung konnte eine Streifenbesatzung die mutmaßlichen Kastanienwerfer, zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren, im Bieberer Weg stellen. Bei den beiden augenscheinlich unter Betäubungsmittel stehenden Jugendlichen fanden die Beamten entsprechende Konsumutensilien sowie eine Kleinstmenge Haschisch. Sie mussten mit zur Wache. Auf das Duo kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu. Die Polizei sucht nun weitere mögliche Geschädigte und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizei in Mühlheim zu melden.

6. E-Scooter und Bauchtasche geraubt: Polizei hat Hinweise zu Tatverdächtigem und sucht Zeugen - Neu-Isenburg

(fg) Nach einem Besuch in einem Schnellrestaurant wurden zwei Jugendliche am Sonntagabend in der Martin-Behaim-Straße von einem Duo geschubst und unter anderem mit Pfefferspray besprüht. Zudem entwendeten die bis dato Unbekannten einen E-Scooter sowie eine Bauchtasche und flohen. Hinzugerufene Beamte fanden in Tatortnähe die zuvor gestohlenen Gegenstände. Der 17 Jahre alte Geschädigte sowie sein Begleiter kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte erste Hinweise auf einen der beiden Täter erlangen. Die Ermittlungen, die unter anderem wegen des Verdachts des Raubes geführt werden, dauern derweil an. Zeugen der Tat, die sich kurz vor 22 Uhr ereignete, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Fahrer eines schwarzen BMW fuhr Schlangenlinien - Heusenstamm/Rembrücken

(cb) Die Polizei in Heusenstamm wurde am Sonntag, gegen 0.20 Uhr, durch eine Zeugin über ein schlangenlinienfahrendes schwarzes Fahrzeug in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Rodgau informiert. Die entsandte Polizeistreife konnte einen 60 Jahre alten Fahrzeugführer, der mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll, im Marienweg stoppen und kontrollieren. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin schienen augenscheinlich beide unter Alkoholeinfluss zu stehen. Der BMW-Fahrer soll die polizeilichen Maßnahmen verweigert haben und im Fahrzeug sitzen geblieben sein, obwohl die Beamten ihn aufgefordert hatten, das Fahrzeug zu verlassen; im weiteren Verlauf kam es zum Widerstand. Auch im Polizeiauto auf dem Weg zur Dienststelle soll er nach einem Schutzmann getreten und diesen verletzt haben. Nach der Blutentnahme und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Heusenstammer nach Hause entlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Samstag durch die Fahrweise eines schwarzen BMW mit OF-Kennzeichen möglicherweise gefährdet wurden. Diese sowie Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0.

8. Weißer BMW beschädigt: Hinweise erbeten - Hainburg/Hainstadt

(cb) Falls sie Anwohner der Josefstraße (30er Hausnummern) sind, könnten sie womöglich am Donnerstag oder Freitag Zeuge einer Unfallflucht gewesen sein. Ein geparkter weißer BMW mit OF-Kennzeichen wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, am Fahrbahnrand geparkt. Der Besitzer musste am Freitag, gegen 11.30 Uhr, Beschädigungen in Höhe von ungefähr 1.500 Euro an der Fahrerseite feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt

