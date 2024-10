Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Maskiert in Wohngebiet unterwegs: Schnelle Festnahme zweier Männer nach Flucht mit Transporter

Mehrere Anzeigen gegen Fahrer

Linsengericht / Biebergemünd-Wirtheim (ots)

(lei) Was führten sie im Schilde? Wollten sie gar irgendwo einbrechen? Nach der vorläufigen Festnahme von zwei Männern am frühen Samstagmorgen geht die Polizei diesen immer noch ungeklärten Fragen nach, zu deren Klärung sie nun weitere Ermittlungen eingeleitet hat.

Bezug nehmen diese Fragen auf einen Notruf, der bei den Beamten gegen 0.30 Uhr einging. Ein Zeuge hatte sich gemeldet und von drei verdächtigen Personen in der Wiesenstraße / Ecke Horbacher Straße in Linsengericht-Großenhausen berichtet. Das Trio sei um die Häuser geschlichen, dabei maskiert gewesen und anschließend davongefahren, als sie sich offenbar ertappt fühlten.

Entsandte Polizeistreifen konnten das Fahrzeug, einen weißen Kastenwagen der Marke Iveco mit GN-Kennzeichen, kurz darauf sichten. Anstatt den Anhaltezeichen Folge zu leisten, flüchtete der Transporter zunächst über die Autobahn 66 in östliche Richtung und fuhr dort an der Anschlussstelle Gelnhausen-Ost ab. Nach mehreren gefährlichen Situationen und Verstößen gegen die Verkehrsregeln, so der Vorwurf, war der Reißausversuch dann in Wirtheim zu Ende. Den 42-jährigen Fahrer und einen 26 Jahre alten Mitfahrer legten die Ordnungshüter in Handschellen, nachdem einer von ihnen zuvor noch in einen Flusslauf gesprungen war. Dem dritten Insassen gelang zwar die Flucht, jedoch liegen den Beamten bereits Hinweise auf ihn vor.

Im Zuge der Ergreifung der Verdächtigen wurde auch ein stehender Streifenwagen beschädigt, als die Verdächtigen eine Tür des Fluchtautos öffneten. In dem Iveco fanden die Beamten eine Sturmhaube, die sichergestellt wurde. Fündig wurden sie auch bei dem 42-Jährigen: Er hatte Drogen einstecken und größere Summen Bargeld dabei, was ebenfalls beschlagnahmt wurde. Zudem soll er berauscht gefahren und nicht im Besitz eines Führerscheins gewesen sein. Die beiden Festgenommenen mussten vorübergehend für weitere Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Den Älteren, der zudem eine Blutprobe abgegeben musste und dessen Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht wurde, erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelsetz.

Was sie zuvor in Großenhausen vorhatten, ist nach wie vor ein Rätsel. Wer weitere Angaben in dem Zusammenhang machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 13.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

