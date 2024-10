Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Diebstähle in einer Nacht: Wer ist der Täter, der Garagen und Autos öffnete?;Unfallflucht: Wer hat den Zusammenstoß gesehen?; Streit in Bus eskalierte und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Drei Diebstähle in einer Nacht: Wer ist der Täter, der Garagen und Autos öffnete? - Großauheim

(spi) Zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, gegen 8 Uhr, kam es im Nelly-Sachs-Weg (Höhe einstellige beziehungsweise zweistellige Hausnummern) und der Goethestraße (Höhe 40er Nummern) zu drei verschiedenen Diebstahlsdelikten. Da die drei Tatorte örtlich nicht einmal einhundert Meter auseinanderliegen, ist nach aktuellem Ermittlungsstand naheliegend, dass es sich um ein und denselben Täter handeln dürfte. Doch was war passiert? Die Reihenfolge der drei Taten ist ebenso wie die Identität des Langfingers aktuell noch ungeklärt. Klar ist, der Unbekannte öffnete zwei Garagen im Nelly-Sachs-Weg. Aus der einen entwendete er ein schwarzes E-Bike der Marke Ortler mit Ladegerät und dazugehörigem Anhänger. Das Rad war mit einem Zahlenschloss gesichert, welches nun ebenfalls fehlt. In der anderen Garage öffnete der Ganove einen dort geparkten Seat Ibiza. Er durchsuchte das Handschuhfach, entwendete nach aktuellen Erkenntnissen jedoch nichts. Zur dritten Straftat kam es in der Goethestraße. Dort öffnete der unbekannte Dieb vermutlich die Schiebetür auf der Beifahrerseite eines Mercedes Vito. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendete er diverses Werkzeug im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Darunter Bohrschrauber, ein Bohrhammer und ein Winkelschleifer. Die Kriminalpolizei aus Hanau hat die andauernden Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123.

2. Zeugensuche nach Sachbeschädigung an geparktem Auto - Schöneck / Kilianstädten

(fg) Am Donnerstagabend kam es zu einer Anzeigenerstattung wegen einer Sachbeschädigung an einem in der Bleichstraße in Kilianstädten geparkten Daimler, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Laut der Anzeigenerstatterin hat sie die Kratzer an ihrem schwarzen Wagen am Dienstag, gegen 18.15 Uhr, festgestellt. Das Auto mit GG-Kennzeichen parkte im Bereich der 10er Hausnummern. Der entstandene Schaden liegt im zweistelligen Eurobereich. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

3. Unfallflucht: Wer hat den Zusammenstoß gesehen? - Langenselbold

(fg) Rund 2.000 Euro Schaden entstand bei einer Unfallflucht am vergangenen Freitag in der Straße "In den Hohlgärten", wobei an einem geparkten Toyota C-HR an der Fahrzeugfront sowie dem vorderen Kennzeichen Dellen und Kratzer hinterlassen wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Schaden bei einem Einpark- beziehungsweise Ausparkvorgang verursacht. Der Wagen stand im Bereich der 10er Hausnummern. Der Unfallverursacher machte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern davon. Hinweise nimmt die Wache der Polizeistation in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

4. Streit in Bus eskalierte - Neuberg/Rüdigheim

(cb) In einem Linienbus und später an der Bushaltestelle im Neuberger Ortsteil Rüdigheim kam es am Donnerstagabend, gegen 19.40 Uhr, zu einer gegenseitigen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen. Zwischen einem 15-Jährigen aus Erlensee und einem 30 Jahre alten Mann sowie seiner Begleiterin kam es zuerst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf folgten Schubsereien und Faustschläge. Die beiden männlichen Kontrahenten beleidigten sich zudem gegenseitig. Die Beamten in Hanau haben die Ermittlungen gegen beide Fahrgäste wegen Körperverletzung aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

5. Alleinunfall auf der Landesstraße: Fahrer kam ins Krankenhaus - Salmünster / Mernes

(fg) Zwischen Salmünster und Mernes kam es am Freitagmorgen, gegen 8.15 Uhr, zu einem Alleinunfall auf der dortigen Landesstraße 3178. Hierbei zog sich ein Skoda-Fahrer eine Platzwunde über seinem linken Auge zu und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 63 Jahre alte Mann aus dem Jossgrund war in seinem Wagen auf der Landesstraße unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Weitere Unfallbeteiligte gibt es nicht. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0.

Offenbach, 11.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

