POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Mehrere Straftaten in jüngster Vergangenheit: 52-Jähriger in Untersuchungshaft

(lei) Weil er in den letzten Wochen mehrere Straftaten begangen haben soll, sitzt ein 52-Jähriger seit gestern in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Hanau hatte diese Fälle, in denen die Regionale Ermittlungsgruppe Hanau einen Großteil der Ermittlungen unternahm, nun zusammengetragen und den Mann gestern vor den Haftrichter gebracht.

In der Chronologie beginnend soll der Tatverdächtige bereits Anfang September widerrechtlich in ein umzäuntes Baustellengelände in der Frankfurter Innenstadt eingedrungen sein, weshalb gegen ihn wegen Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt wurde.

Am 16. September hatte er sich im "Sandeldamm" in Hanau in ein unverschlossenes Auto gesetzt und mutmaßlich mit einer klimmende Zigaretten an mehreren Stellen im Auto Brandstellen verursacht, was nicht nur Sachschaden, sondern auch eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung zur Folge hatte (wir berichteten).

In der Ludwigstraße und der Nordstraße der Grimm-Stadt soll der Beschuldigte am 7. Oktober jeweils eine Glasscheibe an einem Gebäude beschädigt haben, wodurch über 1.000 Euro an Gesamtschaden entstand.

Der jüngste Fall, der dem Hanauer vorgeworfen wird, ereignete sich am Mittwoch (9. Oktober) in der Hanauer Innenstadt und beinhaltet mit dem Verdacht des Widerstands gegen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Amtsanmaßung und Beleidigung gleich mehrere Vorwürfe. Zivilbeamte hatten ihn kurz nach 12 Uhr in der Salzstraße beobachtet, wie er sich gegenüber einer Frau als Polizist ausgegeben und sie aufgefordert haben soll, sich auszuweisen. Die Beamten schritten daraufhin ein, wobei er diese zunächst beleidigt und im Zuge der Festnahme auch nach ihnen gespuckt haben soll. Ferner, so der Vorwurf, soll er sich aktiv körperlich zur Wehr gesetzt haben, wobei er auch einen der Beamten an Schulter und Kopf getroffen haben soll. Unter weiteren Spuckattacken wurde er zwischenzeitlich ins Polizeigewahrsam gebracht. Am gestrigen Donnerstag wurde er schließlich einem Haftrichter beim Amtsgericht Hanau vorgeführt, der nach Würdigung des fortgesetzt kriminellen Verhaltens des Beschuldigten einen Haftbefehl gegen ihn erließ.

Der 52-Jährige, der bislang zu den Vorwürfen schweigt, sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Offenbach, 11.10.2024

