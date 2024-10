Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlicher Verkehrsunfall: Person tot in brennendem Fahrzeug entdeckt

Sinntal (ots)

(lei) Auf der Landesstraße 3180 ist am späten Donnerstagabend eine Person tot in einem verunfallten Auto aufgefunden worden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 22.55 Uhr den Notruf gewählt und der Rettungsleitstelle von einem in Vollbrand stehenden Fahrzeug berichtet. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass sich in dem Pkw, einem Suzuki, eine Person befand, für die jedoch jede Hilfe zu spät kam. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Identität des auf dem Fahrersitz befindlichen Leichnams konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Nach den bisherigen Feststellungen am Unfallort geht die Polizei davon aus, dass das Auto von Schwarzenfels in Richtung Züntersbach unterwegs war. Demnach verlor die fahrzeugführende Person aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen vom Typ Jimny fing vermutlich direkt anschließend Feuer und brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und der -ursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. In dem Zusammenhang wurde auch das Fahrzeug sichergestellt. Die Landesstraße 3180 war bis etwa 4 Uhr am Freitagmorgen vollgesperrt.

Die Polizei in Schlüchtern sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 11.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell