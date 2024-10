Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Überholmanöver missglückt: Vier verletzte nach Verkehrsunfall; Wer hat den grauen Golf geklaut?; "Tag des Einbruchschutzes": Informationsveranstaltung der Polizei und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Überholmanöver missglückt: Vier verletzte nach Verkehrsunfall - Hanau

(spi) Eine 26-jährige Autofahrerin soll am Mittwoch gegen 23.45 Uhr mit ihrem BMW M8 die Leipziger Straße aus der Hanauer Innenstadt kommend entlanggefahren sein und einen größeren Unfall verursacht haben. Auf Höhe der Verbindung zur Landesstraße 3193 habe die BMW-Fahrerin vor einem Kurvenbereich zum Überholvorgang angesetzt und wäre hierfür auf die Fahrspur des Gegenverkehrs gefahren. Dort sei es dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer gekommen. Beide Fahrzeugführer sowie zwei Mitfahrer in dem Benz wurden in der Folge des Verkehrsunfalls leicht verletzt. Die vier Verletzten wurden durch Rettungsdienste in verschieden Krankenhäuser verbracht. Bei den beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, welcher sich auf etwa 130.000 Euro beläuft. Die 26-jährige BMW-Fahrerin muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau I unter der Telefonnummer 06181 10012-0 zu melden.

2. Geld und Trainingsjacke weg: Polizei sucht fünfköpfige Gruppe - Hanau

(fg) Eine fünfköpfige Gruppe von Jugendlichen hätte ihn auf dem Weg von der Schule zur Bushaltstelle im Bereich der Straße "Baumweg" abgepasst und unter der Androhung von Schlägen zur Herausgabe von Geld und seiner Trainingsjacke genötigt. Hierbei hätten ihn die Jugendlichen umringt, weshalb es letztlich auch zur Herausgabe kam. Dies gab ein Schüler gegenüber der Polizei zu einem Vorfall am Mittwochmorgen an. Nach der Tat machten sich die fünf Unbekannten davon. Die Tat ereignete sich zwischen 9.40 bis 9.55 Uhr in einer Seitenstraße in der Nähe "Baumweg". Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 10012-0 zu wenden.

3. Einbrecher kam durch die Kellertür - Hanau/Mittelbuchen

(cb) Ein bislang Unbekannter näherte sich am Mittwoch einem Einfamilienhaus an der Anschrift "An den Römerkastellen". Ersten Erkenntnissen nach begab sich der Einbrecher sich zwischen 6 und 15.30 Uhr zur Kellertür des Hauses und öffnete diese gewaltsam. Im Haus durchsuchte er anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchtete mit Bargeld, Schmuck und einem Fußpflegeset in unbekannte Richtung. Der Langfinger richtete einen Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro an. Das Fachkommissariat in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Wer hat den grauen Golf geklaut? - Maintal/Dörnigheim

(cb) Wer hat den grauen Golf geklaut? Das fragen sich auch die Ermittler der Kriminalpolizei und suchen Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, welche sich zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochvormittag, 10 Uhr ereignet hat. Der Golf mit MKK-Kennzeichen war auf dem Parkplatz in der Westendstraße (70er Hausnummern) abgestellt, als er von Fahrzeugdieben auf unbekannte Weise gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 aufzunehmen.

5. "Tag des Einbruchschutzes": Informationsveranstaltung der Polizei - Schöneck

(spi) Jahr für Jahr schreiten Einbrecher und Diebe gerade in der sogenannten "Dunklen Jahreszeit" zur Tat. Um diesem Phänomen entgegenzutreten, führt die Polizei hessenweit zum "Tag des Einbruchschutzes" diverse Informations- beziehungsweise Beratungsveranstaltungen durch. Einde davon findet am Freitag, 25. Oktober 2024 von 11 bis 14 Uhr, auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufsmarktes in der Uferstraße 1-5 in Schöneck statt. Wie kann ich mich bestmöglich gegen Einbrüche schützen? Wie gut habe ich meine vier Wände bereits gesichert? Diese und weitere Fragen können mit den Fachberaterinnen und -beratern der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen vor Ort geklärt werden. Die Präventionsexperten freuen sich, unter Einsatz des Beratungsmobils auf interessante Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern.

6. Mutmaßliches Diebes-Trio ausfindig gemacht: Rad zurück beim Eigentümer - Schöneck / Kilianstädten

(fg) Am Mittwochabend meldete sich der Eigentümer eines am Nachmittag gestohlenen E-Bikes bei der Polizei und gab an, dass sich drei Jugendliche mit dem offenbar geklauten Bike in Oberdorfelden an der Bahnschranke in Richtung Kilianstädten befänden. Die Polizei machte sich umgehend auf den Weg und konnte drei Jugendliche im Alter von 15, 15 und 16 Jahren stellen. Der Eigentümer hatte sein E-Bike am Nachmittag, zwischen 16 und 16.30 Uhr, am Bahnhof in Kilianstädten kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen. In dieser Zeit wurde das Zweirad, es handelt sich um ein graues Rad von Himiway, gestohlen. Daher startete der 31-Jährige einen Aufruf über den Diebstahl in den sozialen Medien. Eine Zeugin, die den Aufruf offensichtlich mitbekommen hatte, sichtete das Trio am Abend gegen 20.20 Uhr mit dem offenbar entwendeten Bike. Sie meldete sich beim Eigentümer, der daraufhin die Polizei alarmierte. Die drei gestellten Verdächtigen mussten wegen des Verdachts des Diebstahls mit zur Wache. Der Eigentümer, der im Laufe der Sachverhaltsaufnahme vor Ort gekommen war, bestätigte nachweislich, dass es sich um sein Fahrrad handelte; zudem erstattete er Anzeige. Bei einem der Verdächtigen wurden zudem 6,7 Gramm Cannabis, eine Feinwaage sowie 265 Euro Bargeld aufgefunden, weshalb eine weitere Anzeige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln gefertigt wurde. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten überstellt worden. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 10.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell