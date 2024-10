Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme: Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz; Täterbeschreibung nach Einbruch in Keller; schwarzer Fiesta beschädigt: Wer war die flüchtende Frau? und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Schnelle Festnahme: Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz - Hanau

(fg) Er soll mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben: Aufgrund mehrerer Zeugenhinweise nahmen Polizeibeamte am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, im Bereich der Saalburgstraße / Freigerichtstraße kurz nach der Alarmierung den mutmaßlichen Schützen vorläufig fest. Der 37 Jahre alte Mann stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Die Schreckschusswaffe konnte in unmittelbarer Nähe auf einer Grünfläche liegend aufgefunden und sichergestellt werden. Es bestand nach derzeitigem Ermittlungsstand zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteiligte. Weshalb der Mann die Schüsse abgab, ist ebenfalls Teil der nun laufenden Ermittlungen; diese werden wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz geführt. Weitere Zeugen, die Hinweise auf die Schussabgabe durch den Mann geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

2. Zeugensuche: Kabel von Baustelle gestohlen - Hanau / Wolfgang

(fg) Vergangenes Wochenende stahlen Unbekannte eine Kabelrolle und zwei Kabelringe aus einem verschlossenen Rohbau einer Baustelle in der Straße "Vor der Pulvermühle" (einstellige Hausnummern). Wie die Täter auf das Gelände kamen, ist bislang nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 13.15 Uhr und Dienstnachmittag, 13.30 Uhr. Der Wert der Beute wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

3. Täterbeschreibung nach Einbruch in Keller - Erlensee / Rückingen

(fg) Anhand nachfolgender Täterbeschreibung sucht die Polizei einen Einbrecher, der am Montag zwischen 16.55 und 18.05 Uhr in den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße (50er Hausnummern) zugange war:

- etwa 30 Jahre alt - schwarze Haare und dunkler Vollbart - bekleidet mit schwarz-weißer Kappe, dunkler Jacke, einer dunklen Jogginghose und schwarzen Schuhen - hatte einen Rucksack dabei

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach der Unbekannte mehrere Holzverschläge auf und nahm Gegenstände mit; um was es sich genau handelt, wird derzeit noch ermittelt. Nach der Tat machte sich der Eindringling davon. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. Schwarzer Fiesta beschädigt: Wer war die flüchtende Frau? - Jossgrund / Pfaffenhausen

(lei) Eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag auf dem Wanderparkplatz "Wachhütte" an der Landesstraße 3199 zugetragen hatte, beschäftigt derzeit die Polizei in Bad Orb. Die Beamten versuchen zu klären, wer der oder vermutlich eher die Verursacherin des Schadens ist, der an der Frontschürze eines dort geparkten schwarzen Ford Fiesta entstand. Abgestellt wurde der Wagen mit MKK-Kennzeichen gegen 13.55 Uhr. Als die Nutzer des Autos gegen 14.45 Uhr zurückkehrten, sahen sie eine noch unbekannte Frau mittleren Alters, die vor dem Fiesta kniete und sich den Ford näher anschaute. Bei der Ansprache fühlte sich die Unbekannte sichtlich ertappt und stieg in einem hellen Kleinwagen (ähnlich einem VW Golf) ein, mit dem sie anschließend davonfuhr. In dem flüchtenden Pkw saß auch eine männliche Person. Die unbekannte Frau war mit einer hellen, halblangen, herbstlichen Jacke bekleidet, so die weitere Beschreibung. Wer zusätzliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Polizeistation Bad Orb zu melden (06052 9148-0).

5. Einbruch in Shisha-Bar - Bad Soden-Salmünster

(lei) Eine Shisha-Bar in der Parkstraße war am frühen Mittwochmorgen das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten in der Zeit zwischen 4.42 und 4.55 Uhr zunächst eine Tür zu einem Wintergarten des Lokals aufgehebelt, ohne dabei jedoch in den Bar-Bereich zu gelangen. Nachdem die Kriminellen an zwei weiteren Türen, die sie ebenfalls aufzubrechen versuchten, scheiterten, nahmen sie sich eine auf dem Gelände befindliche Holzhütte vor, die sie ebenfalls aufbrachen. Dort hatten sie offenbar nach Bargeld gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge verließen die Täter die Örtlichkeit ohne Beute. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hanau entgegen (06181 100-123).

Offenbach, 09.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell