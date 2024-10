Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrzeug fährt in den Gegenverkehr: Ein Schwerverletzter und eine Leichtverletzte - Dietzenbach/Neu-Isenburg

Kreis Offenbach (ots)

(spi) Am Montagmorgen (7. Oktober) gegen 9.10 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Skoda Fabia die Bundesstraße 459 von Neu-Isenburg kommend in Richtung Dietzenbach. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der Mann aufgrund eines "Sekundenschlafs" auf die Fahrspur des Gegenverkehrs gefahren sein. Dort kam es zur Kollision mit zwei entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern - einer 60-jährigen Ford-Fahrerin und einem 47-jährigen Citroen-Fahrer. Der Skoda-Fahrer wurde in der Folge der Zusammenstöße schwerverletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Während die Ford-Fahrerin leichtverletzt wurde, blieb der Citroen-Fahrer unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 75.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0 zu melden.

