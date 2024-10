POL-OF: Rollerdiebe gesucht; Feuer in Wohnhaus: Bewohner durch Rauchgas verletzt;Diebstahl: Wer hat den Sattelauflieger gesehen? und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Rollerdiebe gesucht - Hanau

(lei) Zwei Unbekannte mit lockigen Haaren, so die dürftige Beschreibung, haben am frühen Sonntagmorgen in der Freigerichtstraße versucht, einen Motorroller zu klauen. Eine Zeugin hatte gegen 0.50 Uhr die Beamten alarmiert und mitgeteilt, dass sich das Duo gerade an dem roten Zweirad zu schaffen mache. Die Diebe hatten offenbar das Lenkradschloss geknackt und den Roller ein paar Meter weitergeschoben. Als sie von der Frau angesprochen wurden, ließen sie ihn stehen und nahmen Reißaus. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

2. Diebstahl: Wer hat den Sattelauflieger gesehen? - Erlensee

(spi) Zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 10.15 Uhr, kam es zum Diebstahl eines Sattelaufliegers mit rumänischem Kennzeichen in der Röntgenstraße auf Höhe der einstelligen Hausnummern. Es ist zu vermuten, dass der blaue Sattelauflieger des Herstellers "Kogel" durch den bislang unbekannten Täter mit einer eigenen Sattelzugmaschine entwendet wurde. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Anhängers nimmt die Polizeistation Hanau II unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

3. Brand auf Balkon - Nidderau/Heldenbergen

(cb) Am frühen Samstag wurde die Polizei über einen Brand auf einem Balkon im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses "Am Steinweg" (20er Hausnummern) in Kenntnis gesetzt. Dieser konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Erste Erkenntnisse vor Ort ergaben, dass sich auf dem Balkon eine abgestellte Holzkiste mit verschiedenen Spielzeugen befand, die augenscheinlich brannte. Alle Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und dem Lüften des Mehrfamilienhauses in ihre Wohnungen zurückkehren. Der an der Fassade entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Ermittlungen bezüglich der noch unklaren Brandursache werden nun durch das zuständige Fachkommissariat geführt. Sachdienliche Zeugenhinweise werden durch die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

4. Feuer in Wohnhaus: Bewohner durch Rauchgas verletzt - Steinau an der Straße

(lei) Dichter Rauch aus einer Wohnung und entsprechende Notrufe bei der Rettungsleitstelle sorgten am Montagvormittag dafür, dass Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrparteienhaus in der Schwarzwaldstraße ausrücken mussten. Kurz nach 11 Uhr drang dort dichter Rauch aus einer der Wohnungen, dessen Ursache wohl ein in Brand geratenes Sofa war, so die ersten Erkenntnisse. Die Feuerwehr, die den Brand zügig löschen konnte, rettete den Bewohner aus der Wohnung; er kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich zuvor selbstständig ins Freie begeben. Warum die Couch Feuer fing, ist noch weitgehend unklar und soll nun durch die Brandermittler der Kripo geklärt werden. Die Beamten gehen dabei ersten Hinweisen nach, wonach das Feuer durch einen in der Wohnung benutzten Trennschleifer hervorgerufen worden sein könnte. Die Flammen und die daraus resultierende Rußbildung führten in der bis auf Weiteres unbewohnbaren Wohnung zu einem Schaden, der nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro beziffert wird.

5. Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Schlüchtern

(lei) Schaden von etwa 1.000 Euro hat ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitagnachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Gartenstraße verursacht, ehe er anschließend unerlaubt das Weite suchte. In der Zeit zwischen 15.05 und 16.05 Uhr hatte der oder die Unbekannte einen dort geparkten grauen Peugeot 2008 mit SLÜ-Kennzeichen hinten rechts vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Schlüchtern (06661 9610-0).

