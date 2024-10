Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeibeamter gebissen: Anzeige gegen 24-Jährigen; Airbag aus Mercedes ausgebaut; Einbruch in Wohnhaus: Wer kletterte mit der Leiter auf den Balkon? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Polizeibeamter gebissen: Anzeige gegen 24-Jährigen - Offenbach

(spi) Ein 24-Jähriger muss sich seit dem frühen Samstagmorgen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Den Ermittlungen, die gegen ihn nun geführt werden, war ein Polizeieinsatz in der Waldstraße (Höhe der 10er-Hausnummern) vorausgegangen. Eine Streife des Polizeireviers Offenbach wurde gegen 2.30 Uhr gerufen, da sich dort ein junger, laut schreiender, barfüßiger Mann mitten auf der Straße aufhalten würde. Als die Beamten den vermutlich unter Drogeneinfluss stehenden 24-Jährigen zur Rede stellen wollten, soll dieser einem der Ordnungshüter durch den getragenen Handschuh in die Hand gebissen haben. Um weitere Angriffe abzuwehren, legten ihn die Uniformierten schließlich in Handschellen und brachten ihn zur Polizeiwache, von wo aus er nach Feststellung seiner Personalien aufgrund seines psychischen Zustands in eine Fachklinik überstellt wurde. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Jüngst hatte die Hessische Landesregierung eine "Woche des Respekts" für Einsatzkräfte initiiert. Nähere Informationen finden Sie hier: https://innen.hessen.de/sicherheit/respekt-paket-fuer-einsatzkraefte https://hessen.de/presse/innenminister-poseck-wuerdigt-einsatzkraefte#:~:text=Respekt%2DWoche%20f%C3%BCr%20Einsatzkr%C3%A4fte&text=Diese%20Woche%20soll%20sich%20rund,pers%C3%B6nlich%20f%C3%BCr%20ihren%20Einsatz%20bedanken.

2. Grauer BMW angedotzt und dann geflüchtet - Offenbach

(cb) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich am Freitag, zwischen 13.30 und 17.50 Uhr, im Starkenburgring (20er Hausnummern) ereignet hat. Ein abgestellter grauer BMW 1 mit OF-Kennzeichen wurde in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des dortigen Klinikums vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf der Beifahrerseite beschädigt. Ohne sich um dadurch entstandenen Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro zu kümmern, flüchtete der bis dato unbekannte Unfallverursacher. Zeugen setzen sich bitte mit der ermittelnden Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 in Verbindung.

3. Seitenspiegel beschädigt: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Ein im Gravenbruchweg (30er Hausnummern) geparkter Hyundai i 20 wurde zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Freitag, 8 Uhr, beschädigt. Der schwarze Kleinwagen war in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand abgestellt, als der bislang unbekannte Unfallverursacher vermutlich im Vorbeifahren den Seitenspiegel auf der Fahrerseite beschädigte. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 200 Euro. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-5100 an die ermittelnden Beamten in Offenbach.

4. Airbag aus Mercedes ausgebaut - Dietzenbach

(cb) Fahrzeugteilediebe machten sich zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 9 Uhr, an einem in der Dreieichstraße (30er Hausnummern) geparkten Mercedes-Benz zu schaffen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten das Schloss an der Fahrertür überwanden, anschließend den Fahrerairbag aus dem Lenkrad ausbauten und mit diesem in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

5. Einbruch in Wohnhaus: Wer kletterte mit der Leiter auf den Balkon? - Rodgau

(spi) Im Zeitraum von vergangenem Dienstag, 15 Uhr und Sonntag, 12 Uhr, kam es in der Dessauer Straße, auf Höhe der einstelligen Hausnummern, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter verwendeten eine Leiter, um auf den Balkon im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses zu gelangen. Dort hebelten sie die Balkontür auf und gelangten auf diesem Weg in das Gebäude. Augenscheinlich wurden sämtliche Räume durchsucht, bevor die Langfinder das Haus wieder verließen. Es wurde ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro verursacht. Was genau entwendet wurde ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

6. 22-jähriger Autofahrer überschlägt sich: Unter Drogeneinfluss unterwegs? - Obertshausen

(lei) Mit Verdacht auf eine Schulterfraktur sowie Platzwunden ist ein 22 Jahre alter Golf-Fahrer am späten Sonntagabend ins Krankenhaus gekommen, nachdem er auf der Landesstraße 3117 verunfallt war. Gegen 23.45 Uhr war Rodgauer in östliche Richtung unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, in den Grünstreifen geriet und sich überschlug. An dem VW entstand dabei Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Da ein Urintest bei dem jungen Mann positiv auf THC reagierte, musste er eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden (06104 6908-0).

7. Farbe auf Baumarktgelände verschmiert: Wer war das unbekannte Trio? - Dreieich / Sprendlingen

(lei) Was ihr Motiv war, ist noch genauso unbekannt wie ihre Personalien: Drei Unbekannte haben am Sonntagmorgen Farbe auf dem Gelände eines Baumarktes in der Frankfurter Straße (120er-Hausnummern) hinterlassen. Gegen 8.45 Uhr hatte eine Zeugin den Beamten mitgeteilt, dass ein Mann ein Fenster des Marktes mit weißer Farbe aus einem Farbeimer beschmiert hatte. In Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau flüchteten alle drei kurz darauf in Richtung Maybachstraße. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass nicht nur das Fenster, sondern auch der Weg neben dem Gebäude besudelt war (Schaden schätzungsweise 2.000 Euro). Die beiden Männer waren circa 20 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und hatten schwarze Haare. Einer war schwarz gekleidet, der andere hatte eine weiße Hose. Die Frau war ebenfalls etwa 20 Jahre alt, kräftig und hatte lange schwarze Haare. Sie war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Da eine Fahndung nach dem Trio bislang erfolglos verlief, bitten die Beamten um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

8. Radfahrer kollidiert mit Auto und fährt weiter: Bitte melden! - Dreieich

(cb) Ein schwarz gekleideter männlicher Radfahrer kollidierte am Samstagnachmittag auf dem parallel zur Landesstraße 3317 verlaufenden Radweg mit einem schwarzen Toyota Yaris und fuhr anschließend einfach weiter. Die 66-jährige Toyota-Fahrerin wollte gerade von der Landesstraße, aus Richtung Hofgut Neuhof kommend, auf einen Waldparkplatz einbiegen, als ihr gegen 16.50 Uhr der Fahrradfahrer in die linke Fahrzeugseite krachte. Der Mann auf dem schwarzen Rennrad setzte nach dem Zusammenstoß scheinbar unverletzt, seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Yaris entstand hierdurch ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei in Neu-Isenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

9. Wohnungseinbruchsdiebstahl: Beute im fünfstelligen Bereich - Dreieich

(spi) Wie die bislang unbekannten Täter über den ungefähr zwei Meter hohen Stahlzaun auf das Grundstück gelangten, ist unklar. Dort angekommen, stapelten sie im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses offensichtlich Gartenmöbel übereinander, um schließlich auf den Balkon im ersten Obergeschoss zu gelangen. Geschehen ist das Ganze am Samstag gegen 1.30 Uhr im Ortsteil Götzenhain in der Albert-Schweitzer-Straße (Höhe der 30er-Nummern). Auf dem Balkon angekommen, hebelten die Unbekannten die Balkontür auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen. Die Langfinder wurden in Form von Handtaschen, Uhren und Halsketten im Wert von über 10.000 Euro fündig und verließen die Örtlichkeit anschließend unerkannt. Nun bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

10. Ermittlungen wegen Volksverhetzung: 14-Jähriger durch Angreifer verletzt / Unbekannte Frau als mögliche Zeugin gesucht - Dreieich / Dreieichenhain

(lei) Ein 30 bis 35 Jahre alter Mann hat am Freitag an einer Bushaltestelle in der Darmstädter Straße einen 14-Jährigen verbal und körperlich attackiert, weswegen die Kriminalpolizei nun Ermittlungen unter anderem wegen Volksverhetzung und Körperverletzung aufgenommen hat. Nach Angaben des Jugendlichen stand er gegen 17.40 Uhr mit zwei Freunden an der Haltestelle "An der Trift", als ein grauer SUV mit Offenbacher Kennzeichen anhielt und der 1,60 bis 1,65 Meter große Unbekannte mit Glatze auf der Beifahrerseite des Wagens ausstieg. Den Schilderungen des 14-Jährigen zufolge soll der Mann ihm gegenüber eine Aussage mit volksverhetzendem Inhalt getätigt, ihn anschließend am Hals gepackt und gegen die Scheibe der Bushaltestelle geschleudert haben, die daraufhin zu Bruch ging. Der Junge wurde dabei an der Hand verletzt und kam ins Krankenhaus. Der als kräftig beschriebene Angreifer, der ein schwarzes langärmliges Oberteil, eine schwarze Hose und weiße Schuhe trug, stieg anschließend wieder in das Auto, welches vorher gegenüber der Bushaltestelle stand, und der Wagen davon. An dessen Steuer saß eine Frau mit Brille sowie zum Zopf gebundenen blonden Haaren. Die Tat soll von einer weiteren Frau beobachtet worden sein, die allerdings vor dem Eintreffen der Polizei mit der Buslinie 99 in Richtung Seligenstadt weggefahren war. Sie könnte als Zeugin des Vorfalls in Betracht kommen. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei zu melden.

11. Farbschmierereien an Schulgebäude und Feuerwehrgerätehaus - Hainburg

(cb) Die Staatschutzabteilung hat gleich in zwei Fällen die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung in Hainburg aufgenommen, denn zwischen Mittwoch und Freitag waren Graffitisprayer in Hainburg unterwegs. Bislang unbekannten Täter besprühten zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 17 Uhr, ein Schulgebäude und die angrenzende Turnhalle in der Kanalstraße (40er Hausnummern) mit verschiedenen Schriftzügen und Schriftzeichen. Die Farbschmierereien wurden mit silberner Farbe an insgesamt sieben unterschiedlichen Örtlichkeiten auf dem Schulgelände aufgesprüht. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auch das Feuerwehrgerätehaus in der nahegelegenen Kirchstraße (60er Hausnummern) wurde durch Unbekannte ebenfalls mit silberner Farbe, zwischen Mittwoch 19 und Freitag, 9.30 Uhr mit ähnlichen Schriftzügen und Zeichen beschmiert. Ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt, ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter der Kripohotline 069 8098-1234 entgegengenommen.

Offenbach, 07.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

