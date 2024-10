Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach körperlicher Auseinandersetzung in Hanauer Innenstadt: Im Rahmen von Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erbittet die Polizei um Zeugenhinweise - Hanau

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 05.10.2024

(as) Zahlreiche Polizeikräfte waren am Freitagnachmittag in der Hanauer Innenstadt im Einsatz. Hintergrund waren mehrere Anrufe durch Passanten, die gegen 16:45 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Kurt-Baum-Platzes in Hanau mitgeteilt hatten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern aus, bei dem auch ein Holzstück zum Einsatz gekommen sein soll. Hintergrund dürften bereits länger anhaltende Familienstreitigkeiten sein. Beide Kontrahenten wurden verletzt und kamen zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser. Gegen die beiden 24 und 33 Jahre alten Männer wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Personen, die sich im Bereich des Kurt-Baum-Platzes aufhielten, sowie weitere potentielle Zeugen, die Angaben zum Geschehen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 05.10.2024, Pressestelle, Alexander Schlüter

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell