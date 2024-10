Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte brachen in Feuerwehrhaus ein; Polizei sucht Duo

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannte brachen in Feuerwehrhaus ein - Nidderau/Heldenbergen

(fg) Nach dem Einbruch in ein Feuerwehrhaus in der Bahnhofstraße in Heldenbergen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen festgestellt. Offenbar gelangten die Einbrecher über ein Fenster im rückwärtigen Bereich ins Gebäudeinnere. Ob die Eindringlinge etwas mitnahmen, steht bisher nicht fest. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße.

2. Polizei sucht Duo und ermittelt wegen versuchtem Raub - Brachtteil/Hellstein

(fg) "Halt, Stopp! Geld!" Mit diesen Worten sprachen zwei Unbekannte einen 57 Jahre alten Mann aus Brachttal am Donnerstagmorgen, zwischen 4 und 5 Uhr, in der Breulstraße an, weshalb dieser in der Annahme eines bevorstehenden Überfalls davonrannte. Hierbei stürzte er und zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Einer der beiden Männer holte den 57-Jährigen ein. Der Gestürzte stieß den Unbekannten nach eigenen Angaben weg und flüchtete über einen Feldweg in die Brachttalstraße. Ihm wurde nichts entwendet. Hinweise zu den beiden Unbekannten bitte an die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

