Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall mit Todesfolge

Birstein (ots)

Durch den automatischen Notruf (e-Call) eines Renault Kangoo sowie weitere Notrufe wurden am Mittwochnachmittag gegen 13.35 Uhr Rettungskräfte und eine Streife der Polizeistation Schlüchtern nach Birstein zur Hauptstraße (B276) gerufen. Zuvor war der 80-jährige Fahrer des Renault an der Einmündung zur Bahnhofstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen dort verkehrsbedingt wartenden Skoda Kodiaq gestoßen und schließlich vor der dortigen Hauswand gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der 44-jährige Fahrer des stehenden Pkw blieb unverletzt. An der Unfallstelle entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Fahrer des Kangoo klagte vor Ort über anhaltende Schwindelgefühle, die vermutlich zum Abkommen von der Fahrbahn geführt hatten. Außerdem hatte er offensichtlich Nasenbluten. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus Gelnhausen eingeliefert. Am Abend wurde die Polizeistation Schlüchtern über den Tod des 80-Jährigen aus Birstein informiert. Die Polizei übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen.

Offenbach am Main, 03.10.2024, PHK Scheerbaum, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell