Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kupferkabel gestohlen; Polizei stellt alkoholisierten Mann; Zeugensuche nach Unfallflucht; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kupferkabel aus Stromkasten gestohlen - Offenbach

(fg) An einem Stromkasten am Mainuferparkplatz waren Unbekannte zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 10 Uhr, zugange und trennten die dort angeschlossenen Kupferkabel ab. Offenbar haben die Diebe die Kabel auch noch vor Ort abisoliert. Um an die Beute zu gelangen, wurde zuvor das am Stromkasten befindliche Schloss durchtrennt. Die Polizei in Offenbach sucht nun nach Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 510-0 melden.

2. Mittelfinger gezeigt: Polizei stellt alkoholisierten Mann - Offenbach

(fg) Unter deutlichem Alkoholeinfluss stand ein 38 Jahre alter Mann, gegen den die Polizei nun wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt. Der Mann soll am Donnerstag, kurz nach 18 Uhr, auf dem Radstreifen sowie der Grünfläche der Kaiserstraße im Bereich der 100er Hausnummern gelaufen sein. Aus bislang unbekannten Gründen habe er sodann die Mittelfinger in Richtung der dortigen Synagoge gezeigt. Drei Männer, welche das dortige Gebäude zu verlassen beabsichtigten, seien hierdurch beleidigt worden. Eine Streife beobachtete den Vorfall und begann den Mann einer Kontrolle zu unterziehen. Der Tatverdächtige musste mit zur Wache. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

3. Zeugen nach Unfallflucht gesucht! - Rodgau/Dudenhofen

(fg) Ein Schaden von rund 6.800 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nieder-Röder-Straße sowie der Hainburgstraße und machte sich anschließend davon. Die Unfallflucht wurde am Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr, bei der Polizei gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Unbekannte mit einem Fahrzeug die Hainburgstraße, übersah wohl den dortigen Kreisverkehr und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte der Wagen mit einem Verkehrsschild und beschädigte dieses. Bisher gibt es keine Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

4. Streit eskalierte: Beide Beteiligte erlitten Verletzungen - Neu-Isenburg

(fg) Am Donnerstagnachmittag kam es im Gravenbruchring (160er Hausnummern) im Bereich der Einfahrt eines dortigen Reitstalls zu einem Streit, der in gegenseitigen Handgreiflichkeiten ausuferte. Die Mitteilung über den Sachverhalt ging gegen 13.30 Uhr bei der Polizei ein. Offenbar waren ausstehende Lohnzahlungen Grund für das Aufeinandertreffen der beiden Männer. Der Beschuldigte, ein 49 Jahre alter Mann aus Neu-Isenburg, soll den 47-Jährigen Kontrahenten im Zuge der Handgreiflichkeiten mit einem Werkzeug geschlagen haben; der Mann aus Neu-Isenburg kam daraufhin mit mehreren Platzwunden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige kam ebenfalls ins Krankenhaus und musste nach der Behandlung mit zur Wache. Die Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

5. Betrüger erbeutete Bargeld: Zeugensuche! - Neu-Isenburg

(fg) Über einen Messengerdienst hatten sich ein 27-Jähriger und ein bis dato Unbekannter am Donnerstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, in der Bahnhofstraße im Bereich der 220er Hausnummern zum Erwerb beziehungsweise Verkauf von Gold verabredet. Der 27-Jährige aus Rothenberg ob der Tauber übergab einem 1,60 Meter großen Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren 2.000 Euro. Hiernach entfernte sich der schwarzhaarige Unbekannte in ein Wohnhaus in der Erich-Ollenhauer-Straße, um das vermeintliche Gold zu holen. Er kehrte jedoch nicht zurück. Der vollbärtige Betrüger hatte die Haare zu einem Zopf gebunden und war mit einer roten Weste, einem schwarzen Sweatshirt sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

6. Graffiti an Schule und angrenzende Turnhalle gesprüht: Zeugen gesucht! - Hainburg

(fg) Ein unbekannter Täter besprühte zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, das Schulgebäude sowie die angrenzende Turnhalle in der Kanalstraße an insgesamt sieben unterschiedlichen Stellen mit silberfarbenen Graffiti-Schriftzügen und -Zeichen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Schriftzüge und Symbole, der Täter hinterließ unter anderem drei Hakenkreuze, erstrecken sich auf Maße von mindestens 40 x 50 Zentimeter bis hin zu 30 Zentimeter x 1,80 Meter. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 04.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell