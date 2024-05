Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte schlagen auf zwei Männer ein/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Rettungsdienst waren am Donnerstag, 16. Mai 2024, auf einer Grünfläche am Wissenschaftspark an der Rheinelbestraße in Ückendorf im Einsatz. Ein 39 Jahre alter Mann war dort gegen 15.10 Uhr mit einer Gruppe von fünf bis sechs Personen in Streit geraten. Die Unbekannten schlugen und traten auf den Mann ein. Als ein 31 Jahre alter Mann einschreiten wollte, um die Schläge zu unterbinden, griffen die Tatverdächtigen auch ihn an. Der Ältere verzichtete auf eine medizinische Behandlung vor Ort, der eigentlich unbeteiligte jüngere Mann wurde verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Anschließend brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtigen waren geflohen, bevor die Polizei eintraf. Nach ihnen wird gesucht. Sie alle sind männlich, zwischen 1,70 Meter und 1,85 Meter groß und um die 20 Jahre alt. Mindestens drei von ihnen hatten sehr kurze Haare, einer blonde, die anderen dunkle. Einer der Männer hatte einen Schnauzbart und trug eine blaue Trainingsjacke. Ein anderer ein weißes Sportshirt. Der dritte hatte ein olivgrünes Oberteil mit heller Aufschrift und eine Jogginghose an. Zeugen werden gebeten, sich unter 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 zu melden.

