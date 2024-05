Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte beschmieren "Stolpersteine"/Staatsschutz ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Die Kriminalinspektion Staatsschutz hat die Ermittlungen zu Farbschmierereien an mehreren Stolpersteinen im Umfeld der jüdischen Synagoge in Gelsenkirchen aufgenommen. Ein für die Aktion "Stolpersteine" verantwortlicher Bürger informierte die Polizei am Donnerstag, 16. Mai 2024, dass bereits am Dienstag, 14. Mai 2024, Anwohner die Schmierereien bemerkt hätten. Betroffen sind mehrere Steine an der Von-der Recke-Straße in der Gelsenkirchener Altstadt. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter den Telefonnummern 0209 365 8501 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell