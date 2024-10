Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher hebeln Fenster auf; Autos stoßen frontal zusammen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Einbrecher hebeln Fenster auf - Zeugen gesucht - Neu-Isenburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag suchten Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Straße "An den Schulwiesen" auf. Sie begaben sich auf die Terrasse und schoben dort ein Rollo hoch. Anschließend wurde ein Fenster aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht. Die Einbrecher flüchteten mit einer Geldbörse und hinterließen einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Wer in der Zeit von 22.00 - 02.10 Uhr im Bereich der einstelligen Hausnummern etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Autos stoßen frontal zusammen - Offenbach

Wenige Minuten vor Mitternacht kam es gestern in Bieber auf der Aschaffenburger Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Der 31-jährige Fahrer eines weißen Opel verlor aufgrund von Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in Höhe der 70er Hausnummern in den Gegenverkehr. Der aus Richtung "Stadion Bieberer Berg" entgegenkommende 19-jährige Fahrer eines grauen Opel konnte nicht mehr ausweichen. Er und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen wurden massive Beschädigungen im Frontbereich festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Gegen den unverletzten Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren durch die Polizei Offenbach eingeleitet. Er wurde nach Atemalkoholtest und der Entnahme einer Blutprobe entlassen.

Offenbach am Main, 06.10.2024, N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell