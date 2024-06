Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Exhibitionist unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine 57 Jahre alte Frau war am Montag (17.06.2024) gegen 14.00 Uhr zu Fuß auf einem Waldweg nahe des Rohrwiesensees in Waldenbuch unterwegs, als ihr ein noch unbekannter Mann entgegenkam. Der Mann blieb etwa auf Höhe der Frau stehen und entblößte seine Genitalien. Als die Geschädigte ihn lautstark aufforderte zu gehen, zeigte sich der Unbekannte zunächst unbeeindruckt, eher er in Richtung Waldenbuch davonging. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis.

Der Mann wird als etwa 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Er soll dunkelblonde Haare haben, die an den Seiten kurz rasiert sind. Bekleidet war der Täter mit einer grauen Jogginghose und einem dunklen T-Shirt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell