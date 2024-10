POL-OF: Zeugen gesucht: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen;3. LKW rutschte in Leitplanke: noch andauernde Sperrung; Verkehrsunfallflucht: Wer beschädigte die schwarze A-Klasse? und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Langfinger erbeuteten Schmuck - Heusenstamm/Rembrücken

(cb) Ein Langfinger machte am Montag, zwischen 20.15 Uhr und 23.30 Uhr Beute, als er in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses "Im Rehwinkel" (10er Hausnummern) einstieg. Während die Wohnungseigentümerin im Zimmer nebenan arbeitete, betrat der Ganove über eine offenstehende Terrassentür die Wohnung und durchsuchte die Küche nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Schmuck flüchtete der Dieb anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen setzten sich bitte mit den ermittelnden Beamten in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

2. Verkehrsunfallflucht: Wer beschädigte die schwarze A-Klasse? - Mühlheim am Main

(spi) Zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 16.45 Uhr, kam es in der Trachtstraße auf Höhe der einstelligen Hausnummern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren die am rechten Fahrbahnrand geparkte schwarze Mercedes A-Klasse und flüchtete anschließend. Es kam zu Lackschäden an der gesamten linken Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. LKW rutschte in Leitplanke: noch andauernde Sperrung - Bundesstraße 486

(cb) Bereits am Montag gegen 13.50 Uhr verlor ein 63-Jahre alte Fahrer eines Sattelschleppers auf der Bundesstraße 486 in der Abfahrt Langen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Gespann und rutschte in die Leitplanke. Die Zugmaschine kollidierte mit dieser, wodurch sich der Anhänger drehte und verkeilte. Die Wucht des Aufpralls beschädigte zusätzlich den Tank des Sattelschleppers. In der Folge traten etwa 400 Liter Diesel aus und versickerten im Boden. Durch die Verunreinigung des Erdreiches mussten mehrere Kubikmeter Erde abgetragen werden. Die hierfür nötigen Baggerarbeiten dauern derzeit noch an, die betroffene Abfahrt musste am Dienstagvormittag abermals gesperrt werden.

4. Zeugen gesucht: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen - Langen

(cb) Verschiedene elektrische Werkzeuge stahlen Einbrecher zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 5.20 Uhr, von einer Baustelle an der Anschrift "Alte Römerstraße". Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die Unbekannten Zutritt auf das Baustellengelände und hebelten bei drei Baustellencontainern die Schlösser auf und klauten aus diesen anschließend Bohrmaschinen, Bohrhammer und andere Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei in Langen, die vor Ort bereits Spuren sicherte, bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06103 9030-0.

