POL-OF: Diebstahl: E-Scooter aus Spielhalle geklaut; Sachbeschädigung an Schule: Hinweise erbeten, Verkehrsunfallflucht: Zeuge folgt Verursacher und wird nun selbst gesucht und mehr

1. Vermisste wieder da

(cb) Die seit Sonntag vermisste 16-Jährige aus Großkrotzenburg konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung wird daher zurückgenommen.

2. Diebstahl: E-Scooter aus Spielhalle geklaut - Hanau

(spi) Am Montag kam es zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr zur Entwendung eines Elektrokleinstfahrzeugs aus einer Spielhalle in der Friedberger Straße. Der Eigentümer stellte seinen Roller der Marke "Evercross" während des Besuchs im Innenbereich der Spielothek ab. Als er die Lokalität gegen 22 Uhr verlassen wollte, musste er den Diebstahl des E-Scooters feststellen. Durch einen Zeugen konnte der bislang unbekannte Täter als männlich, ungefähr 30-35 Jahre alt, circa 1,65 -1,70 Meter groß beschrieben werden. Er soll kurze dunkle Haare mit Geheimratsecken sowie einen Dreitagebart getragen haben. Bekleidet soll der Langfinder mit einer weißen Winterjacke gewesen sein. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I unter der Telefonnummer 06181 10012-0.

3. Täterfahndung: Wer ist der dreiste Handtaschendieb? - Hanau

(spi) Insgesamt erbeutete der bislang unbekannte Langfinger wohl Bargeld und Wertgegenstände im Wert von etwa 10.000 Euro. Was war passiert? In der Rhönstraße (auf Höhe der 10er-Nummern) soll sich der Täter am Montag gegen 23.10 Uhr von hinten an eine 41-jährige Fußgängerin angenähert haben. Unmittelbar hinter der Dame riss der Unbekannte ihr die Handtasche aus der Hand und flüchtete. Durch den Überraschungseffekt konnte die Bestohlene die Tasche nicht mehr festhalten. Beschreiben konnte sie den Dieb als männlich, ungefähr 1,80 Meter groß und schlank. Bekleidet soll er mit einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, einer dunklen Hose und dunklen Sneaker gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, welche derzeit andauern, übernommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Wer beschädigte den weißen Kia Ceed? - Hanau/ Lamboy

(cb) Einen Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro verursachte ein unbekannter Unfallverursacher, als er am Dienstag (1. Oktober) einen geparkten Kia am Kinzigbogen beschädigte. Der weiße Wagen wurde gegen 18.30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Nur knappe 20 Minuten später stellte der Fahrzeugeigentümer Beschädigungen an der Heckstoßstange seines Ceed fest. Unfallzeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 90-100 bei der Polizei in Hanau.

5. Sachbeschädigung an Schule: Hinweise erbeten - Maintal/Dörnigheim

(cb) Waren es womöglich die gleichen Täter? Diese und weitere Fragen versuchen die ermittelnden Beamten in Maintal nach zwei Sachbeschädigungen an einer Schule in der Ascher Straße (60er Hausnummern) zu klären. Der Hausmeister der Schule musst bereits am vergangenen Dienstag (1. Oktober) feststellen, dass Unbekannte zwischen Montagnachmittag (30. September) und dem Tag darauf mit Metallkugeln auf einen heruntergelassenen Rollladen schossen. Eine kleine Metallkugel durchschlug erst den Rollladen und anschließend das dahinterliegende Fenster, wodurch ein Sachschaden von etwa 350 Euro entstand. Der Glaseinsatz einer Tür der Schule war zwischen Mittwoch, 14 Uhr und Montag, 8 Uhr, Ziel von bislang Unbekannten. Auch hier schossen diese mit kleinen Metallkugeln auf die Glasscheibe einer Seitentür und beschädigten diese. Hier wird der Schaden mit etwa 500 Euro beziffert. In beiden Fällen suchen die Ermittler Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

6. Verkehrsunfallflucht: Zeuge folgt Verursacher und wird nun selbst gesucht - Nidderau

(spi) Am Freitag soll es gegen 17.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Kilianstädter Straße (Höhe 10er Hausnummern) gekommen sein. Ein Zeuge habe beobachtet, wie ein bis dato unbekannter Verursacher mit seinem silbernen Mercedes rückwärts gegen einen geparkten schwarzen Audi A3 gefahren sei. Anschließend soll der Mercedes-Fahrer den Vorwärtsgang eingelegt haben und geflüchtet sein. Der aktuell noch unbekannte Zeuge sei dem Flüchtigen bis zu dessen Wohnanschrift gefolgt und habe ihn dort zur Rede gestellt. Ohne Zutun der Polizei habe daraufhin ein Personalienaustausch zwischen dem 64-jährigen Tatverdächtigen und der Besitzerin des beschädigten Audis stattgefunden. Als dieser einen Tag später auffiel, dass sie die Personalien des Zeugen nicht notiert hat, zeigte sie den Sachverhalt bei der Polizei in Hanau an. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Ordnungshüter suchen nun vor allem nach dem Zeugen, welcher dem flüchtenden Fahrzeugführer hinterherfuhr. Dieser und weitere Zeugen melden sich bitte auf der Polizeistation Hanau II unter der Telefonnummer 06181 9010-0.

