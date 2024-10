POL-OF: Wer hat die Scheinwerfer ausgebaut und entwendet?; "Tag des Einbruchschutzes": Informationsveranstaltung der Polizei und Seitenspiegel von Skoda beschädigt

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Wer hat die Scheinwerfer ausgebaut und entwendet? - Rodgau

(spi) Zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 6.10 Uhr, kam es in der Benzstraße (10er-Nummern) im Ortsteil Nieder-Roden zu einem Diebstahl von Frontscheinwerfern. Die bislang unbekannten Täter kletterten über den Zaun eines Firmengeländes. Auf diesem befanden sich mehrere Fahrzeuge abgestellt. Von zwei Mercedes-Benz Sprintern bauten die Ganoven jeweils die beiden Frontscheinwerfer aus. Hierfür beschädigten sie die Karosserien im Bereich der Scheinwerfer. Zudem wurde jeweils eine kleine Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite auf unbekannte Art und Weise entfernt. Die Langfinger flüchteten schließlich mit den vier Scheinwerfern und verursachten einen Schaden von ungefähr 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen. Erst in der Nacht zuvor waren Scheinwerferdiebe in Offenbach, Mühlheim und Obertshausen unterwegs (wir berichteten); ein möglicher Zusammenhang wird geprüft.

2. "Tag des Einbruchschutzes": Informationsveranstaltung der Polizei - Hainburg

(spi) Jahr für Jahr schreiten Einbrecher und Diebe gerade in der sogenannten "Dunklen Jahreszeit" zur Tat. Um diesem Phänomen entgegenzutreten, führt die Polizei hessenweit zum "Tag des Einbruchschutzes" diverse Informations- beziehungsweise Beratungsveranstaltungen durch. Eine davon findet am Donnerstag, den 31.10.2024 von 11 bis 14 Uhr, auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufsmarktes mit Anschrift "Auf der Loh" 3 in Hainburg statt. Wie kann ich mich bestmöglich gegen Einbrüche schützen? Wie gut habe ich meine vier Wände bereits gesichert? Diese und weitere Fragen können mit den Fachberaterinnen und -beratern der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen vor Ort geklärt werden. Die Präventionsexperten freuen sich unter Einsatz des Beratungsmobils auf interessante Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern.

3. Seitenspiegel von Skoda beschädigt - Seligenstadt

(cb) Ein weißer Skoda Kamiq hat seit Dienstag einen beschädigten Außenspiegel, denn ein unbekannter Unfallverursacher streifte diesen und flüchtete anschließend. Der Fahrer des weißen Skoda stellte sein Auto gegen 6 Uhr am Fahrbahnrand in der Dudenhöfer Straße (20er Hausnummern) ab und musste gegen 12 Uhr die Beschädigungen am rechten Außenspiegel feststellen. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 100 Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Die ermittelnden Beamten der Polizei in Seligenstadt nehmen sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

