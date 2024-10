Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falschfahrer auf der Autobahn gestoppt: Polizei dankt couragierten Autofahrern für ihr beherztes Einschreiten

Bild-Infos

Download

Langenselbold (ots)

(cl) Indem sie sich beherzt einem Falschfahrer in den Weg stellten und diesen an der Fortsetzung seiner offensichtlichen Irrfahrt hinderten, haben drei Autofahrer am 19. September 2024 wohl Schlimmeres verhindert (wir berichteten). Die drei Männer, die gleichzeitig Zeugen des Vorfalls waren, wurden nun durch das Polizeipräsidium Südosthessen für ihr couragiertes Handeln geehrt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr, als ein 56-jähriger Skoda-Fahrer an der Anschlussstelle Florstadt auf die Autobahn 45 auffuhr, dann jedoch in die falsche Richtung abbog. Die Zeugen erkannten sofort die Gefahr und zögerten nicht: Sie blockierten mit ihren Fahrzeugen die Fahrbahn, während ein weiterer Zeuge den Falschfahrer auf seine gefährliche Fahrtrichtung aufmerksam machte. Der 56-Jährige lenkte daraufhin in die richtige Richtung und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Altenstadt. Durch das Nachfahren eines Zeugen konnte der 56-Jährige von einer Polizeistreife der Autobahnstation Langenselbold gestoppt werden. Der Skoda-Fahrer, der fälschlicherweise glaubte, sich auf einer Landstraße zu befinden, muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Um den drei Zeugen für ihr vorbildliches und selbstloses Einschreiten, das passenderweise am "Tag der Zivilcourage" stattfand, zu danken und ihr Handeln zu würdigen, wurden sie am heutigen Donnerstag (10. Oktober) nach Langenselbold eingeladen. In der dortigen Polizeiautobahnstation erhielten sie aus den Händen des Leiters der Abteilung Einsatz, Marco Weller, ein kleines Präsent als Zeichen der Anerkennung. "Ihr schnelles und beherztes Handeln hat entscheidend dazu beigetragen, dass in dieser Situation Schlimmeres verhindert werden konnte. Wenn Sie nicht eingegriffen hätten, hätten Menschen verletzt werden können oder es wäre möglicherweise noch schlimmer ausgegangen. Ihr Eingreifen im richtigen Moment war alles andere als selbstverständlich. Dass letztendlich nichts Schlimmes passiert ist, verdanken wir Ihrem mutigen Einsatz", resümierte der Abteilungsdirektor, der sich unter anderem zusammen mit Etienne Schmitt (Leiter der Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste) und Christian Kreß (Leiter der Polizeiautobahnstation Langenselbold) nochmals eindrücklich den Geschehensablauf durch die Zeugen schildern ließ.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach, 10.10.2024, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell