Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall

Apolda (ots)

An der Kreuzung Carolinenstraße / Grönlandsteiger in Apolda kam es gestern Nachmittag zu einem Auffahrunfall. Als eine 82-jährige Citroen-Fahrerin verkehrsbedingt an der Kreuzung halten musste, übersah dies ein 43-jähriger Seat-Fahrer und fuhr der Frau auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

