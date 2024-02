Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0137

Nach einem Raub am Sonntag (4.2.) in einem Einfamilienhaus auf dem Lütgendortmunder Hellweg sucht die Polizei Zeugen. Das Haus befindet sich in der Nähe der Kreuzung Flaspoete.

Gegen 18.55 Uhr bemerkte die 55-jährige Bewohnerin, wie sich jemand an der Tür zum Garten ihres Einfamilienhauses zu schaffen machte. Sie begab sich zweimal vom Wohnzimmer in den Garten, um nachzuschauen. Beim zweiten Mal wurde sie von einem unbekannten Mann vor der Tür weggestoßen. Während sie auf den Boden fiel, rannte der Täter in das Haus und entwendete eine Handtasche. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die 55-Jährige erlitt einen Schock und wurde von einem Rettungswagen behandelt.

Der Täter soll circa 25 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß sein. Er hatte eine schlanke Figur und trug einen schwarzen Schnauzbart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke mit Fellkragen.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell