POL-DO: Mann streift auf der Münsterstraße umher und sitzt in fremdem Auto - Polizei Dortmund mit Ermittlungserfolg dank Videobeobachtung

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0136 Nach einem Haustürbetrug in Lünen am Donnerstag (1. Februar) sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 82-jährige Frau war in ihrer eigenen Wohnung bestohlen worden. Den ersten Angaben zufolge hatte es gegen 15 Uhr bei der Lünerin geklingelt. Im Flur vor ihrer Wohnungstür tauchte nach Öffnen der Haustür eine unbekannte Frau auf, die sich nach ihrer Nachbarin erkundigte. Ohne hereingebeten ...

