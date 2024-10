Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht

Egelsbach (ots)

Tagsüber hebelten am Samstag dreiste Einbrecher die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Kurt-Schumacher-Ring (20er Hausnummern) in Egelsbach auf. Zwischen 14 und 19.30 Uhr müssen sie sich Zutritt zu der Wohnung in einem der oberen Stockwerke verschafft und mehrere Zimmer durchwühlt haben. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Diebe, weshalb die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht. Hinweise nimmt die Kripo Offenbach unter der 069 - 8098 1234 entgegen.

