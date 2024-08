Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Unfallflucht auf der L75 - Zeugen gesucht

Rheinmünster (ots)

Am Samstagnachmittag, kurz nach 17.00 Uhr, waren zwei Motorradfahrer, eine 20-jährige Frau mit ihrer Yamaha und ihr 23-jähriger Freund mit seiner Kawasaki auf der L75 zwischen Hügelsheim und Stollhofen unterwegs. In Höhe Söllingen kam den beiden ein Auto entgegen, das seinerseits ein anderes Auto überholte. Die Motorradfahrerin musste stark bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Ihr hinterherfahrender Freund bemerkte dies zu spät und fuhr ihr auf. Beide Motorradfahrer kamen in einem angrenzenden Maisfeld zu Fall. Während die 20-jährige nur leicht verletzt wurde, erlitt ihr Freund schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Tübingen eingeliefert werden. An den beiden Motorrädern entstand Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die L75 musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Das unfallverursachende Auto - mutmaßlich ein silberfarbener Opel Astra mit Rastatter Zulassung - flüchtete in Richtung Hügelsheim. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere der Fahrer des überholten Autos, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Baden-Baden unter Tel. 07221/680420 zu melden. /CBR

