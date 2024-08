Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Substanz in S-Bahn versprüht, Zeugen gesucht!

Rastatt, Niederbühl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind auf der Suche nach einer bislang unbekannten Person, die am Samstag (27.07.2024) gegen 21:45 Uhr eine unbekannte Substanz in den Fahrgastraum der Straßenbahn S8 von Kuppenheim nach Rastatt sprühte. Die Substanz rief offenbar bei mindestens zwei Fahrgästen Atembeschwerden hervor, die sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben mussten. Bei einem weiteren Fahrgast wurde eine Panikattacke ausgelöst, weshalb dieser in ein nahegelegtes Krankenhaus gebracht wurde. Als die hinzugerufene Polizeistreife an der Örtlichkeit eintraf, war der Verantwortliche nicht mehr aufzufinden. Die Ermittler bitten nun mögliche weitere geschädigte Fahrgäste oder Zeugen, die sachdienstliche Hinweise zum Tathergang oder zu verdächtigen Personen geben können, sich beim Polizeirevier Rastatt unter 07222 761-0 zu melden.

