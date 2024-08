Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Raub

Zeugen gesucht

Achern (ots)

Ein bislang Unbekannter soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Berliner Straße einen 47-jährigen Fahrradfahrer ausgeraubt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer gegen Mitternacht aus der Morez Straße in die Berliner Straße ein und soll hierbei von dem Unbekannten nach hinten von seinem Mountainbike gezogen worden sein. Anschließend sei ihm offenbar mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, was zur Bewusstlosigkeit des Opfers geführt haben soll. Als er wieder zu sich kam, habe sein Mountainbike und sein Smartphone gefehlt. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 3.500 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes.

/al

