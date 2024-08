Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Unfallflucht

Iffezheim (ots)

Iffezheim - Unfallflucht

Am Freitagmorgen, 8 Uhr, parkte die Geschädigte ihren BMW auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes in der Gebrüder-Grimm-Straße. Als sie 30 Minuten später zurückkam, stellte sie einen Schaden in Höhe von 3000 Euro am Heck ihres BMW fest. Offensichtlich beim Ausparken aus der Reihe gegenüber, stieß ein anderer Fahrzeugführer gegen den BMW. Der Fahrzeugführer hinterließ noch einen Zettel mit einer Telefonnummer, die aber nicht zutreffend war. Dann entfernte er sich von der Unfallstelle. Es werden nun zwei Zeuginnen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben sollen. Eine von ihnen soll auch Bilder gefertigt haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rastatt, Telefon 07222/7610, zu melden.

/A Him

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell