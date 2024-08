Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Zeugen nach Raub auf Tankstelle gesucht

Oberkirch (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Appenweierer Straße am Donnerstagabend, sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach Täter und Zeugen. Gegen 20:55 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines Messers den Kassierer auf, die Kasse zu öffnen. Mit aus der Kasse entnommenen Bargeld und Zigaretten flüchtete der Mann kurz darauf mit einem grauen E-Bike in Richtung Bahnhof. Eine sofortige Fahndung durch alarmierte Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wurde als "arabisch aussehend" und 20 bis 25 Jahre alt beschrieben und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine beige Hose. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei.

/rs

