POL-OF: Schneller Fahndungserfolg: Zwei mutmaßliche Kiosk-Einbrecher vorläufig festgenommen

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Am Ende wurden sie zwar mit mahnenden Worten an die Eltern überstellt, allerdings kommt auf beide noch ein Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls zu: Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen zwei 17-Jährige vorläufig festgenommen, nachdem sie in der Waldstraße versucht haben sollen, in einen Kiosk einzubrechen.

Gegen 0.55 Uhr hatte sich ein Zeuge gemeldet und mitgeteilt, dass jemand in den Laden mit 90er-Hausnummer einsteigen wollte und er auch jemanden festhalte. Eintreffende Streifen konnten kurz darauf die beiden tatverdächtigen 17-Jährigen festnehmen und sie mussten für eine erkennungsdienstliche Behandlung vorübergehend mit auf die Polizeiwache.

Mit einem dritten noch unbekannten Komplizen, dem die Flucht gelang, sollen sie zuvor versucht haben, eine Scheibe des Kiosks einzuschlagen um ins Innere zu gelangen, was jedoch vereitelt wurde. Der Flüchtige war etwa gleichaltrig wie die beiden Festgenommenen, 1,80 bis 1,90 Meter groß und bekleidet mit einer Jeans sowie einem T-Shirt. Weitere Hinweise zu ihm nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 13.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

