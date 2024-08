Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Loßburg (ots)

Mindestens ein Unbekannter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Wohnhaus in Loßburg eingedrungen

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte mindestens eine unbekannte männliche Person über die Terrasse in das in der Gottlieb-Daimler-Straße gelegene Einfamilienhaus und soll dieses nach Diebesgut durchsucht haben. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Durch aufmerksame Zeugen soll außerdem eine unbekannte Person in derselben Nacht in der Alpirsbacher Straße gesehen worden sein, welche sich in verdächtiger Weise einem Anwesen genähert haben soll. Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder über Videoaufzeichnungen verfügen, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu wenden.

Frank Grundke, Staatsanwaltschaft Rottweil

Silas Lindörfer, Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell