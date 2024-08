POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Verkehrsunfall an Einmündung - zwei Verletzte

Pforzheim (ots) - Unbekannte haben am Samstagabend ein Einfamilienhaus in Wilferdingen aufgesucht und sind letztlich mit Schmuck als Beute geflüchtet. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des in der Remchinger Straße gelegenen Hauses. Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss nach ...

