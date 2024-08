Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend ein Einfamilienhaus in Wilferdingen aufgesucht und sind letztlich mit Schmuck als Beute geflüchtet.

In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des in der Remchinger Straße gelegenen Hauses. Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht. Dann flüchteten die Täter mit Schmuck, teilweise auch Modeschmuck, dessen Wert sich auf einen mittleren vierstelligen beläuft.

Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

