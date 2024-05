Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Geschwindigkeitskontrolle Höchster Straße Höhe Firma Pirelli

Breuberg (ots)

Am Donnerstag 23.05.24 in der Zeit von 15:30 bis 17:00 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeistation Höchst in der Höchster Straße in Breuberg Höhe der Firma Pirelli eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die dortige vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h außerorts. Von den 90 gemessenen Fahrzeugen überschritten sechzehn Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Unrühmliche Spitzenreiterin mit 83 km/h war eine Frau aus Höchst. Sie erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Berichterstatter: Tsantsarakis, PK (PSt. Höchst i. Odw.)

