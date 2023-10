Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Festnahme nach sexuellem Übergriff

Gießen (ots)

Lich: Festnahme nach sexuellem Übergriff

Am Montag (16.10.2023) zeigte ein 64-jähriger Mann nach derzeitigen Erkenntnissen einer 12-jährigen Bilder mit pornografischem Inhalt. Darüber hinaus berührte er das Mädchen unsittlich. Eine Zeugin, der sich die 12-Jährige im Nachgang offenbarte, informierte die Polizei. Umgehend eingeleitete Ermittlungen der Gießener Kriminalpolizei führten in der Folge zu dem Tatverdächtigen aus dem Landkreis Gießen. Am Donnerstag (19.10.2023) konnten die Ermittler den Mann in Lich festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der deutsche Staatsbürger einer zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Diese erließ gegen den dringen Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie des Besitzes kinderpornografischer Schriften. Die Beamten lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell