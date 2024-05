Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Kelsterbach mit schwerverletztem Kind

Kelsterbach, Waldstraße (ots)

Am Mittwoch (22.05.) stand ein 12-jähriger Kelsterbacher gegen 20.45 Uhr zusammen mit drei weiteren Kindern und Jugendlichen auf dem Gehweg in der Waldstraße in der Nähe des Kreisels zur südlichen Ringstraße. Der Junge wurde von einem bisher unbekannten Radfahrer auf dem Gehweg angefahren und verletzte sich hierbei schwer. Der Radfahrer flüchtete in Richtung Hundert-Morgen-Straße. Hinweise auf den Radfahrer nimmt die Polizei in Kelsterbach entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell