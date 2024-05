Darmstadt (ots) - Beamte des 1. Polizeireviers haben am Mittwoch (22.5.) zusammen mit Kräften der Verkehrsinspektion Kontrollen in der Bismarckstraße durchgeführt. Der Einsatz fand im Rahmen der Aktion "Verkehrssicher in Hessen" vor dem Polizeirevier statt. Neben E-Rollern sowie Fahrrädern, E-Bikes und Pedelcs ...

mehr