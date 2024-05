Darmstadt (ots) - Im Laufe des Mittwochs (23.5.) haben noch unbekannte Täter versucht, bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Frankfurter Landstraße Beute zu machen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Die Bewohner des Hauses bemerkten den durchsuchten Wohnraum gegen 14:20 Uhr, der Tatzeitraum ...

mehr