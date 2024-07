Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: LKW verteilt Klärschlamm auf Fahrbahn - Vollsperrung der BAB 21

Ratzeburg (ots)

30. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 30.07.2024 - BAB 21/ Bad Oldesloe

Heute in den frühen Morgenstunden (30. Juli 2024, gegen 03:45 Uhr) wurde der Polizei eine größere Straßenverunreinigung gemeldet. Für die Reinigung musste die Bundesautobahn 21 zwischen Bad Oldesloe Nord und Tremsbüttel voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert noch an.

Bei der Überprüfung der gemeldeten Verunreinigung wurde festgestellt, dass diese bereits auf der BAB 21 in Höhe der Anschlussstelle Bad Oldesloe Nord begann und über die Anschlussstelle Tremsbüttel bis nach Bargteheide führte. Ein LKW mit offenem Kippanhänger hatte Klärschlamm geladen und diesen teilweise auf der Fahrt verloren. Die Fahrbahnen waren so stark verschmutzt und hierdurch spiegelglatt. Da dieses ein erhöhtes Unfallrisiko darstellt, musste die Autobahn für die Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich konnte die Sperrung zwischen den Bad Oldesloer Anschlussstellen aufgehoben werden. Die Sperrung von der AS Bad Oldesloe Süd bis zur AS Tremsbüttel dauert weiterhin an. Voraussichtlich kann die Fahrbahn erst am späten Nachmittag wieder freigegeben werden.

Der verursachende LKW- Fahrer steht fest, er hatte den Ladungsverlust selbst bei seinem Auftraggeber gemeldet und dieser hat im Anschluss die Polizei informiert. Der Fahrer wird sich wegen mangelnder Ladungssicherung verantworten müssen.

Sofern die Fahrbahn wieder frei ist, werden wir nachberichten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell