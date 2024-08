Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Mann manipuliert an seinem Geschlechtsteil in Garten - Strafanzeige

Engelsbrand (ots)

Ein 67-jähriger Mann hat am Samstag zwei junge Frauen belästigt

Die beiden Schwestern waren nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 14:45 Uhr in der Pforzheimer Straße unterwegs, als sie auf einen gänzlich entkleideten Mann aufmerksam wurden. Der 67-Jährige stand in einem Garten und manipulierte an seinem erigierten Geschlechtsteil. Hierbei blickte er in die Richtung einer der beiden Frauen. Die Handlungen des 67-Jährigen konnten auch durch die zweite Frau wahrgenommen werden. Im weiteren Verlauf verständigten die beiden Frauen die Polizei. Der 67-Jährige hat sich nun in einem Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen zu verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei aufgenommen.

Vanessa Jäck, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell