POL-Pforzheim: (CW) Calw - Unbekannter wirft Stein auf Auto - Polizei sucht Zeugen

Calw (ots)

Zum Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch einen Steinwurf ist es am Mittwochabend in Calw gekommen.

Eine 56-jährige Audifahrerin befuhr gegen 18:30 Uhr gemeinsam mit ihrem 58-jährigen Beifahrer hangabwärts die Hengstetter Steige in Fahrtrichtung Eduard-Conz-Straße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen warf eine bislang unbekannte Person aus der Richtung des nahegelegenen Klinikgebäudes einen Stein auf die Fahrbahn, als die 56-Jährige das Kreisklinikum Calw-Nagold passierte. Der Stein traf das Panoramadach des Pkw, wodurch die Glasscheibe zerbrach. Da das ins Fahrzeuginnere fallende Glas kurzzeitig die Sicht der Fahrzeugführerin behinderte, leitete diese unverzüglich eine starke Bremsung ein. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt. Am Audi entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die unbekannte Person entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Calw aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Rufnummer 07051/161-0 zu melden.

Vanessa Jäck, Pressestelle

