POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Pforzheim (ots) - Auf gewaltsame Art drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitagmorgen in Präxisräumlichkeiten in Pforzheim-Huchenfeld ein. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten in der Straße "Oberer Hardweg" und entwendeten unter anderem Wertgegenstände sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden kann auf etwa 2.500 Euro beziffert werden. ...

