POL-PDNR: Versuchter Einbruch in eine Spielothek

Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 30.11.2023, bis Samstag, 13.01.2024, kam es in Altenkirchen, Frankfurter Straße, zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Vermutlich hielten sie sich anschließend mehrere Tage in dem Haus auf und entwendeten hierbei verschiedene Gegenstände, u.a. ...

mehr