Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Derschen (ots)

Ein bislang Unbekannter befuhr am 12.01.2024 gegen 22:00 Uhr mit seinem PKW die Zufahrtsstraße zum Sportplatz in Derschen, welche von der dortigen K109 in Richtung Sportplatz abgeht. Auf Höhe des Sportplatzes beabsichtigte er, seinen PKW zu wenden. Beim Wenden kam er sodann von der Straße ab und stieß mit der Fahrzeugfront oder dem Fahrzeugheck gegen den dortigen Begrenzungszaun, welcher den Sportplatz umfriedet. Durch den Zusammenstoß wurde ein Zaunelement eingebeult. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen? Augenzeugen zufolge könnte es sich hierbei um einen dunkleren PKW, ähnlich einem Audi A3 oder VW Golf gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

