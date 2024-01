Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sämtliche Insassen bei Verkehrsunfall verletzt

Isenburg (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 413 zwischen Isenburg und Bendorf ein Verkehrsunfall, bei dem alle 5 Fahrzeuginsassen Verletzungen erlitten. Im Kurvenbereich kam der 18-jährige Fahrzeugführer alleinbeteiligt aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er über ein "Anfangs-Kopfstück" auf eine Schutzplanke auf. Hierdurch kippte das Fahrzeug in Richtung des Abhangs linksseitig der Straße. Beim Aufkommen im Abhang überschlug sich das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Drei Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug gerettet. Der Beifahrer war zunächst eigeklemmt, wurde nach Teilöffnung des Fahrzeugs ebenfalls durch Rettungskräfte gerettet. Drei Fahrzeuginsassen (Fond) erlitten infolge des Verkehrsunfalls leichte Verletzungen. Zwei Fahrzeuginsassen (Fahrer, Beifahrer) erlitten schwere Verletzungen. Die Personen wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Fahrzeug entsteht technischer und wirtschaftlicher Totalschaden.

